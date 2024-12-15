SSK Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Darbe! 300 Bin Emeklinin Maaşında Rekor Düşüş Olacak
2025 yılında emekli olacakların, 2024 yılında emeklilik başvurusu yapanlara göre daha düşük maaş alacağı kesinleşti. Bu durum, emeklilik başvurularında yoğunluğa yol açarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren maaş farklarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağı belirtiliyor. Bu durum, emeklilik başvurularında yoğunluğa neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş farklarının nedenlerini ve etkilerini açıklayarak emeklilik planlaması yapanları uyardı.
2024 VE 2025 EMEKLİLİK MAAŞLARI ARASINDA ÖNEMLİ FARK
2024 yılında emekli olanların maaşlarının, 2025 yılında emekli olacaklara kıyasla yüzde 30 daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bakan Işıkhan’a göre bu fark, özellikle enflasyon oranı ve büyüme hızındaki değişimlerden kaynaklanıyor. 2024 yılı boyunca emeklilik başvurusu yapan herkes, yıl içindeki maaş artışlarından yararlanabilecek. Ancak 2025 yılında emekli olacakların maaşları, güncelleme katsayısındaki farklılık nedeniyle daha düşük hesaplanacak.
BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT
Emekli maaşlarındaki kayıptan etkilenmek istemeyenler, başvurularını hızlandırdı. 2024 yılı maaş artışlarından yararlanmak isteyenler için kritik tarihler:
Kamu çalışanları, 31 Aralık 2024’e kadar emeklilik dilekçesi verdiklerinde 2024 emeklisi kabul edilecek. Her ayın 14'ünde maaş alan kamu işçileri, 14 Ocak 2025’e kadar başvuru yaptıklarında 2024 yılı maaş düzenlemelerinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞI FARKI NE KADAR OLACAK?
Sendikaların yaptığı hesaplamalar, 2024 ve 2025 emekli maaşları arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyor. Enflasyonun yüzde 45 ve büyüme oranının yüzde 3,5 olduğu senaryoda:
2024 emekli maaşı: 51.832 TL
2025 emekli maaşı: 38.274 TL
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Vedat Işıkhan, maaş farklarının arkasındaki teknik detayları şu sözlerle açıkladı:
“Enflasyonist dönemlerde, TÜFE’nin üzerinde yapılan maaş artışları, güncelleme katsayısıyla olan bağı koparıyor. Bu durum, 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları yaratıyor. 2024’te maaşlara toplamda yüzde 86,16 oranında artış yapılırken, 2025’te güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Bu da yaklaşık yüzde 30’luk bir maaş kaybına neden olacak.”
MAAŞ FARKI 2031’E KADAR SÜREBİLİR
TÜRK-İŞ’in raporuna göre, 2024 yılında emekli olan bir sigortalının maaşı ile 2025’te emekli olanların maaşı arasındaki farkın kapanması 6 yılı bulacak. Örneğin, 12.600 gün prim ödeyen bir sigortalının maaşı, 14.760 gün prim ödeyerek ancak denkleşebilecek.
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılı maaş düzenlemeleri dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, emekli adaylarının, kayıplarını önlemek için başvurularını 2024 yılı içinde tamamlamalarını öneriyor.