SSK Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Darbe! 300 Bin Emeklinin Maaşında Rekor Düşüş Olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren maaş farklarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağı belirtiliyor. Bu durum, emeklilik başvurularında yoğunluğa neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maaş farklarının nedenlerini ve etkilerini açıklayarak emeklilik planlaması yapanları uyardı.