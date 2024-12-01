SSK, Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! Tam 9 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılacak, Başvurular Başladı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Belediye, bu yardımdan faydalanmak isteyenler için başvuru koşullarını şöyle açıkladı:

İkamet Şartı: Gaziosmanpaşa’da ikamet etmek.

Gelir Şartı: Aylık hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması.

Araç Şartı: Başvuru sahibi veya aynı adreste yaşayan yakınlarının piyasa değeri ya da kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL üzerinde bir araca sahip olmaması.

Özel Durum: Başvuru sahibinin ya da aynı adreste yaşayan bir yakınının ağır engelli veya tam bağımlı olması durumunda diğer şartlar aranmayacak.