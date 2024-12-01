SSK, Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! Tam 9 Bin Lira Destek Ödemesi Yapılacak, Başvurular Başladı
Emeklilere yönelik sosyal destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Milyonlarca emekliyi sevindirecek haber, bir belediyeden geldi. Yeni program kapsamında emeklilere önemli bir ödeme yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere yönelik sosyal destek projelerine bir yenisini ekleyerek ihtiyaç sahibi emeklilere 9 bin TL'lik pazar desteği sunacağını duyurdu. Destek programı, ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı karşısında emeklilere yardımcı olmayı hedefliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Belediye, bu yardımdan faydalanmak isteyenler için başvuru koşullarını şöyle açıkladı:
İkamet Şartı: Gaziosmanpaşa’da ikamet etmek.
Gelir Şartı: Aylık hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması.
Araç Şartı: Başvuru sahibi veya aynı adreste yaşayan yakınlarının piyasa değeri ya da kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL üzerinde bir araca sahip olmaması.
Özel Durum: Başvuru sahibinin ya da aynı adreste yaşayan bir yakınının ağır engelli veya tam bağımlı olması durumunda diğer şartlar aranmayacak.
BAŞVURU DETAYLARI NETLEŞTİ
Başvurular, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 8 Aralık 2024. Bu yardım, CHP’li belediyelerin emeklilere yönelik sosyal destek programlarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi de emeklilere 10 bin TL’lik yardım desteği sunmuştu.
AMAÇ: EKONOMİK ZORLUKLARLA MÜCADELE
Belediye yetkilileri, bu desteğin ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla planlandığını ifade etti. Başvuruların hızla değerlendirileceği ve hak sahiplerinin ödemelerinin kısa sürede yapılacağı bildirildi.