SGK Uzmanı Daha Yüksek Emekli Maaşı Almanın Tüyosunu Verdi: Yüzde 35 Daha Fazla Para Alınacak

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programda en dikkat çeken başlıklardan biri ise emeklilik sistemine getirilecek yenilikler oldu. Artık, daha uzun süre çalışan ve primleri düşük olan vatandaşlar da yüksek emekli maaşı alabilecek. Üstelik bu düzenlemenin detayları sadece bununla sınırlı kalmıyor.