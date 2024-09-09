SGK Uzmanı Daha Yüksek Emekli Maaşı Almanın Tüyosunu Verdi: Yüzde 35 Daha Fazla Para Alınacak
SGK Uzmanı Ali Tezel, emeklilik bekleyen SSK, Bağ-Kur ve memurları ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Tezel, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'e göre yüzde 35 daha yüksek emekli aylığı alabileceğini belirtti.
Ali Tezel, özellikle SSK ve Bağ-Kur'lular ile 5510 sayılı kanuna tabi memurların 2024'te emekli olmaları durumunda, emekli aylıklarının 2025 yılına göre önemli ölçüde daha yüksek olacağını ifade etti. SGK Uzmanı, emekli olacak çalışanların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğine dikkat çekerek, 2024 yılı içinde dilekçe vermelerinin maaş farkı açısından önemli bir avantaj sağlayacağını vurguladı.
SGK uzmanı Tezel, 5434 sayılı kanuna tabi memurlar için ise bu durumun geçerli olmadığını belirtti. Bu kapsamdaki memurların, hangi yıl emekli olduklarına bakılmaksızın aynı koşullara tabi olacaklarını dile getirdi.
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programda en dikkat çeken başlıklardan biri ise emeklilik sistemine getirilecek yenilikler oldu. Artık, daha uzun süre çalışan ve primleri düşük olan vatandaşlar da yüksek emekli maaşı alabilecek. Üstelik bu düzenlemenin detayları sadece bununla sınırlı kalmıyor.
Ekonominin 3 yıllık yol haritasını çizen Orta Vadeli Program, emeklilik sistemi için önemli düzenlemelerin habercisi oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan programla birlikte, yeni dönemde emeklilikte büyük değişiklikler bekleniyor. Program kapsamında, aylık bağlama sistemi ve prim gün sayısı daha fazla önem kazanacak. Bu düzenlemeler, emeklilik maaşlarında yeni bir denge sağlanmasını amaçlıyor.
Mevcut sistemde emekli maaşları ödenen prim miktarına göre belirleniyordu. Ancak yeni plana göre, daha uzun süre çalışan ve düşük prim ödeyen vatandaşlar da daha yüksek maaş alabilecek. Böylece prim ve maaş arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.
Uzun süredir tartışılan tamamlayıcı emeklilik sistemi de OVP’de yer aldı. Bu yeni düzenlemeyle, mevcut durumda 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki otomatik katılım sistemi, ikinci emeklilik fırsatı sunacak. Çalışanlar, BES’te birikimlerini daha kârlı fonlarla değerlendirerek ikinci bir emeklilik maaşı alma ya da toplu para çekme hakkına sahip olacaklar.