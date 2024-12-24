SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Maaşı Anında Kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teknolojik altyapısını geliştirerek emekli maaşı ödemelerinde usulsüzlükleri daha hızlı tespit etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, haksız yere maaş aldığı belirlenen kişilerin ödemeleri durdurulacak ve fazla ödenen tutarlar faiziyle geri alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, her ay yaklaşık 16 milyon kişiye maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda dul ve yetim maaşları da yer alırken, emekli sayısının 12,7 milyona ulaştığı belirtiliyor. Ancak, maaş ödemelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla SGK, geniş çaplı bir denetim süreci başlattı.
HAKSIZ ÖDEMELERE YÖNELİK DENETİM ARTIRILDI
SGK, teknolojik imkanları kullanarak hatalı ödemeleri daha etkin bir şekilde tespit ediyor. Bu süreçte, sahte boşanma gibi hileli durumlarla elde edilen dul ve yetim maaşları başta olmak üzere, usulsüz maaş alımlarını engellemeye yönelik adımlar atılıyor. Kurum, usulsüzlük yapan kişileri belirleyerek yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.
HAKSIZ MAAŞLARA KESİNTİ
Tespit edilen usulsüzlükler sonucunda, maaş ödemeleri tamamen kesilecek ve haksız yere alınan tutarlar faiziyle birlikte geri talep edilecek. SGK, özellikle kasıtlı olarak zarara yol açanlara karşı sert bir tutum sergilerken, hatalı hesaplamalardan kaynaklanan durumlarda daha esnek bir yaklaşım izliyor.
SAHTE BOŞANMALARA KARŞI SIKI DENETİM
Dul ve yetim maaşı alan kişiler arasında sahte boşanma gibi yollarla haksız kazanç elde edenlere yönelik özel bir inceleme yürütülüyor. Bu tür hileli yollarla maaş aldığı tespit edilenlerin ödemeleri durdurulacak ve bugüne kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizle birlikte geri alınacak.
SGK, hem emekli maaşlarının hem de diğer ödemelerin sürdürülebilirliği için tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, yasalara uygun hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Usulsüzlük tespiti durumunda, alınacak cezai yaptırımların geri dönüşü olmayacağı belirtiliyor.