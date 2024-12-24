SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Maaşı Anında Kesilecek

HAKSIZ ÖDEMELERE YÖNELİK DENETİM ARTIRILDI

SGK, teknolojik imkanları kullanarak hatalı ödemeleri daha etkin bir şekilde tespit ediyor. Bu süreçte, sahte boşanma gibi hileli durumlarla elde edilen dul ve yetim maaşları başta olmak üzere, usulsüz maaş alımlarını engellemeye yönelik adımlar atılıyor. Kurum, usulsüzlük yapan kişileri belirleyerek yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.