SSK, BAĞ-KUR, 4C Emeklisine Ek Ödemede Sistem Değişti: Promosyonlar 24 Bin Liraya Çıktı

Temmuzda maaşlara yapılan artışların sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 24.73 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 19.31 oranında artışa gidildi. Bu zammın ardından banka promosyonları da yükseldi. Birçok bankada emeklilere verilen promosyonlar artık 20.000 TL'ye kadar çıkıyor ve bu durum, emekliler arasında büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem