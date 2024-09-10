SSK, BAĞ-KUR, 4C Emeklisine Ek Ödemede Sistem Değişti: Promosyonlar 24 Bin Liraya Çıktı
Emeklilere sunulan ek ödeme fırsatları güncellendi ve promosyon miktarları önemli ölçüde arttı. Artık SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri için promosyon ödemeleri 20.000 TL'den başlıyor. İşte emekli promosyonlarına dair son gelişmeler ve detaylar…
Kaynak: Gerçek Gündem
Temmuzda maaşlara yapılan artışların sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 24.73 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 19.31 oranında artışa gidildi. Bu zammın ardından banka promosyonları da yükseldi. Birçok bankada emeklilere verilen promosyonlar artık 20.000 TL'ye kadar çıkıyor ve bu durum, emekliler arasında büyük ilgi görüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem