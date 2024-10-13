Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,6 artarak 1 milyar 552 milyon 392 bin 522 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00 ve 12.00'de 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 576 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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