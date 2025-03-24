Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1408 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 5,21 oranında artarak 1 milyar 610 milyon 502 bin 443 lira olarak kaydedildi.

FİYAT DEĞİŞİMİ SAATLER ARASINDA

Yarının gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, 12.00 saatinde ise 1408 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 496 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 503 lira 93 kuruş oldu.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Bugün itibarıyla spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1599 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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