Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 5,21 oranında artarak 1 milyar 610 milyon 502 bin 443 lira olarak kaydedildi.

FİYAT DEĞİŞİMİ SAATLER ARASINDA

Yarının gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, 12.00 saatinde ise 1408 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 496 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 503 lira 93 kuruş oldu.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Bugün itibarıyla spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1599 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.