Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 939 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 670 bin 205 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 25 milyon 227 bin 820 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 939 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 980 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 536 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 342 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 217 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 703 bin 980 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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