Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 350 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 34 milyon 643 bin 250 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu tutar 33 milyon 934 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

GAZ TİCARETİ VE FİYAT DEĞERLERİ

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 350 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 2 milyon 806 bin metreküp oldu.

DENKLEME GAZI FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 967 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 732 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün 239 milyon 827 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 237 milyon 862 bin 537 metreküp olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

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