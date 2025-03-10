Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 9 milyon 866 bin 265 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu tutar 8 milyon 191 bin 777 lira seviyesindeydi.

FİYAT VE TİCARET MİKTARLARI

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 460 lira 12 kuruş olarak belirlenirken, toplam gaz ticaret miktarı 733 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 133 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 787 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün toplam 212 milyon 169 bin 145 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 212 milyon 240 bin 476 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA