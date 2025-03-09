Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 451 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 191 bin 777 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu rakam 20 milyon 858 bin 708 lira olarak kaydedilmişti.

DOĞAL GAZ TİCARET VERİLERİ

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 451 lira 9 kuruş seviyesinde belirlenirken, toplam gaz ticaret miktarı 609 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 123 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 778 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 674 bin 651 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 208 milyon 997 bin 54 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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