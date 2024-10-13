Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 510 bin 181 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 573 bin 562 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 920 lira, gaz ticaret miktarı ise 637 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 516 lira, satış fiyatı ise 11 bin 324 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 574 bin 58 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 474 bin 719 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA