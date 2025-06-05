Spot Elektrik Piyasasında Yarın İçin En Yüksek Fiyat Açıklandı

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına uygulanacak fiyat aralığı belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, yarın elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 1996 lira, en düşük ise sıfır lira olarak açıklandı.

Spot Elektrik Piyasasında Yarın İçin En Yüksek Fiyat Açıklandı
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Bugünkü işlem hacmi ise dikkat çekici bir düşüş gösterdi. Spot piyasadaki toplam işlem hacmi, düne göre %38,8 azalarak 386 milyon 265 bin 349 liraya geriledi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATİNDE

Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen megavatsaat başı elektrik fiyatı, en yüksek saat 21.00'de 1996 lira seviyesinde olacak. En düşük fiyatlar ise sabah 09.00 ile öğlen 13.00 saatleri arasında sıfır lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasa fiyatlarının ortalamalarına bakıldığında, megavatsaat başına elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 779 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 737 lira 31 kuruş seviyesinde oluştu.

BUGÜNKÜ PİYASADA MAKAS GENİŞLEDİ

Bugünkü spot piyasada megavatsaat başına elektrik fiyatı, en yüksek 3240 lira ile rekor seviyeye ulaşırken, en düşük fiyat 11 lira olarak kaydedildi. Fiyat aralığındaki bu geniş makas, piyasa dalgalanmalarının devam ettiğini ortaya koydu.

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Kaynak: AA

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