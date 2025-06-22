Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3.400 TL olarak belirlendi. Bu rakam, gün öncesi piyasasında saat 20.00 ve 21.00 dilimleri için geçerli olacak. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 845,70 TL olarak tespit edildi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün, düne kıyasla %74,2 artarak 1 milyar 603 milyon 508 bin 996 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, piyasada yaşanan yoğun işlem trafiğini ve talep dalgalanmalarını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 500 LİRA SEVİYESİNDE

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.513,84 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.506,08 TL olarak hesaplandı.

BUGÜN EN DÜŞÜK FİYAT 0 LİRA OLARAK KAYDEDİLDİ

Bugün için spot piyasada belirlenen megavatsaat başı elektrik fiyatı en yüksek 3.400 TL olurken, bazı saat dilimlerinde fiyat sıfır lira olarak kayıtlara geçti. Bu durum, arz fazlası ve düşük talep dönemlerinin etkisini yansıtıyor.

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Kaynak: AA

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Yükseldi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Yükseldi
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