Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot elektrik piyasasında yarın geçerli olacak megavatsaat başına fiyatlar açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin yarınki en yüksek fiyatı 3.300 lira 6 kuruş olarak belirlendi. En düşük fiyat ise bazı saat aralıklarında sıfır lira oldu.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
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Gün öncesi piyasada belirlenen verilere göre, yarın elektriğin en pahalı olacağı saat 21.00 olarak öne çıktı. Bu saatte megavatsaat başına fiyat 3.300 lira 6 kuruş seviyesine ulaştı. En düşük fiyat ise 09.00 ve 15.00 saatlerinde sıfır lira olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasa verileri üzerinden hesaplanan aritmetik ortalama fiyat 1.067 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1.048 lira 58 kuruş olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 550 MİLYON LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bugünkü işlem hacmi dikkat çekici bir artışla 550 milyon 72 bin 235 liraya yükseldi. Bu rakam, dünkü işlem hacmine göre %42,6 oranında bir artışı ifade ediyor.

BUGÜN DE EN DÜŞÜK FİYAT SIFIR LİRA OLDU

Bugün spot piyasada megavatsaat başına en yüksek fiyat 1.996 lira olarak gerçekleşti. En düşük fiyat ise sıfır lira seviyesinde kaldı.

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Kaynak: AA

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