Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Arttı

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 29,2 artışla 1 milyar 728 milyon 829 bin 240 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük fiyat ise 12.00'de 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 535 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 750 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

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