Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 29,2 artışla 1 milyar 728 milyon 829 bin 240 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük fiyat ise 12.00'de 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 535 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 750 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA