Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13.623,21 TL olarak belirlenirken, işlem hacmi 11 milyon 607 bin 109 TL’ye ulaştı. Bir önceki gün bu rakam 9 milyon 949 bin 340 TL olarak kaydedilmişti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Yükseldi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, dün piyasada 866 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleşti. Piyasa katılımcılarına sunulan dengeleme gazı alım fiyatı 14.304,37 TL, satış fiyatı ise 12.942,05 TL olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ 127 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 127 milyon 198 bin 165 metreküp doğal gaz girişi yapıldı. Arz edilen miktar ise 126 milyon 896 bin 610 metreküp olarak kayıtlara geçti. Spot piyasadaki fiyat ve hacim artışı, arz-talep dengesinde hareketliliğe işaret etti.

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Kaynak: AA

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