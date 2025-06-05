Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli Oldu
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13.649 lira 42 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 7 milyon 663 bin 965 liraya gerileyerek, önceki güne kıyasla düşüş gösterdi. Önceki gün bu rakam 10 milyon 553 bin 760 lira seviyesindeydi.
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Spot piyasada gerçekleştirilen toplam doğal gaz ticaret miktarı 562 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, piyasada işlem hacminin düşmesine rağmen önemli ölçüde gaz ticaretinin sürdüğüne işaret etti.
DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI
EPİAŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları da belli oldu. Alış fiyatı 14.331 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 12.966 lira 95 kuruş olarak duyuruldu.
GAZ GİRİŞİ 145 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI
Türkiye’ye dün 145 milyon 28 bin 273 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı gün içinde piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 144 milyon 731 bin 816 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, doğal gaz arz ve talebinde dengenin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koydu.
Kaynak: AA