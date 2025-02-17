Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 13 Bin Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasanın toplam işlem hacmi 20 milyon 163 bin lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 696 bin 300 lira seviyesindeydi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 13 Bin Lira Oldu

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak kaydedilirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 551 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 650 lira, satış fiyatı ise 12 bin 350 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZ MİKTARI

Türkiye'ye dün 262 milyon 571 bin 329 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 261 milyon 548 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, enerji piyasasında doğal gaz arz ve talebinin dengelendiğini gösterdi.

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Kaynak: AA

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