Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 13 bin 360 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

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Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi Belli Oldu

Dünkü işlem hacmi 19 milyon 183 bin 833 liraya ulaşırken, bir önceki gün bu rakam 14 milyon 685 bin 316 lira olarak kaydedilmişti. Spot piyasada ticareti yapılan doğal gaz miktarı ise 1 milyon 436 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 28 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 692 lira 71 kuruş olarak gerçekleşti.

DOĞAL GAZ GİRİŞ VE ARZ MİKTARI

Türkiye’ye dün toplam 106 milyon 668 bin 360 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen miktar 106 milyon 643 bin 917 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, doğal gaz piyasasındaki arz-talep dengesinin sürdüğüne işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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