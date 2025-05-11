Sporcuların Gözde Firmasıydı! Spor Malzemelerini Satan Şirket Batıyor

Mahkeme heyeti tarafından alınan karara göre, 10 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Spor Atletik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin geçici mühlet süresi 15 gün uzatıldı.

MAHKEME, TÜM TAKİP İŞLEMLERİNİ DURDURDU

Bu süreçte atanan konkordato komiser heyetinin görevine devam edeceği açıklandı. Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, şirket aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil olmak üzere tüm takip işlemleri ihtiyati tedbir yoluyla durduruldu.

MAL VARLIKLARINA DEVİR YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme, şirketin gayrimenkulleri ile tescilli ve tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine üçüncü kişilere devir ve temlik yasağı getirilmesine hükmetti. Aynı zamanda bu varlıklar üzerine ayni ve şahsi hak tesis edilmesinin de önlenmesine karar verildi. Daha önce verilen ihtiyati tedbirlerin, geçici mühletin uzatıldığı süre boyunca devam edeceği bildirildi.

YENİ DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Geçici mühletin uzatılmasına ilişkin duruşmanın, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.35’te yapılmasına karar verildi. Mahkeme tarafından alınan bu karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilgili müdürlüklere iletildi ve kamuoyuna ilan edildi.