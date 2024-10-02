Spor Devi Nike Çakıldı
Spor giyim devi Nike, sınırlı üretim modellerde beklediği ilgiyi yakalayamayarak stok fazlası ile karşı karşıya kaldı. Şirket, popüler Air Force 1, Air Jordan 1 ve Dunk gibi modellerin arzını azaltmaya çalışsa da yeni modellere olan talep istenen seviyeye ulaşmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin CEO'su John Donahoe'nin 13 Ekim itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Elliott Hill'in geçeceği duyurulurken, Nike bu değişikliklerle birlikte satışlarını artırmayı hedefliyor. Ancak, CNBC-e’nin haberine göre, geçtiğimiz yıl bu modellerin satışları 51 milyar dolarla rekor kırmışken, bu yıl talep ciddi bir düşüş gösterdi. Nike'ın yanlış talep değerlendirmesi sonucu bu modellerin fazladan üretilmesi, stokların elde kalmasına yol açtı.
İki yıl öncesine kadar bu modeller, ikinci el platformlarında bile yüksek fiyatlarla alıcı bulurken, günümüzde Nike, internet sitesinde ve perakende mağazalarında bu sınırlı üretim modelleri indirimli fiyatlarla satmaya çalışıyor. Buna rağmen satışlarda beklenen artış sağlanamadı ve şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10’luk bir düşüş öngörüyor.
Nike, bu talep düşüşüne rağmen diğer ikonik modellerin popülerliğini korumak adına arzı azaltma stratejisini sürdürüyor. Ancak, yeni modellerin de tüketicilerde yeterince ilgi görmediği ifade ediliyor.
Maliyetleri düşürme amacıyla geçen ay 1500’den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklayan Nike, aynı zamanda yeniden yapılanma planını hayata geçirdi. Şirketin hisse senetleri yıl başından bu yana yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.