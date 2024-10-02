Spor Devi Nike Çakıldı

Şirketin CEO'su John Donahoe'nin 13 Ekim itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Elliott Hill'in geçeceği duyurulurken, Nike bu değişikliklerle birlikte satışlarını artırmayı hedefliyor. Ancak, CNBC-e’nin haberine göre, geçtiğimiz yıl bu modellerin satışları 51 milyar dolarla rekor kırmışken, bu yıl talep ciddi bir düşüş gösterdi. Nike'ın yanlış talep değerlendirmesi sonucu bu modellerin fazladan üretilmesi, stokların elde kalmasına yol açtı.