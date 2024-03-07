SphereX lansmanını kutluyor: Etkinliklerine özel Atlas Koleksiyonu NFT Airdropu sunuyor

Warp Drive ve Lightspeed etkinliklerinden oluşan program, aktif Blast ve BMX kullanıcılarını ödüllendirirken topluluk katılımını teşvik etmeyi ve Blast'ın Toplam Kilitli Değerini (TVL) daha da artırmayı amaçlıyor.

Etkinlik, 18 Mart 2024 tarihine kadar katılımcılara Warp Drive ve Lightspeed etkinlikleri aracılığıyla SphereX'in "Atlas Koleksiyonu" NFT Airdrop'larını almak için çeşitli fırsatlar sunacak. Bu NFT'ler daha sonra $SXT Token'ları (SphereX Governance & Utility Token) kullanmak için kullanılabilir ve Blast'ın ana ağ lansmanından sonra kullanıcı avantajları sağlayabilir.

SphereX CEO'su Kaimin Hu, "Atlas Koleksiyonu'nu tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Bu etkinlik yalnızca kullanıcılarımızı desteklemeyi ve faydayı artırmayı amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda Blast'ın mainnet lansmanından sonra $SXT tokenleri aracılığıyla heyecan verici ödüller için zemin hazırlıyor."

Erken dönem SphereX kullanıcıları için özel bir ödül olan Atlas Koleksiyonu NFT'si toplam 10.000 adet üretilecek. Bunlardan 8.000'i Warp Drive yolu üzerinden dağıtılırken, 2.000'i Lightspeed yolu üzerinden airdrop olarak verilecek. Bu NFT'ler aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli olanaklar sunuyor:

- $SXT (SphereX TGE tokenleri) Airdropları

- SphereX'te "Atlas Koleksiyonu NFT" ile işlem ücreti indirimi

- Atlas NFT & $SXT ikili stake etme için stake bonusları

Ayrıca, kampanya süresince Warp Drive ve Lightspeed etkinliklerinde belirlenen görevleri tamamlayan katılımcılar 1.200$’lık ödül havuzlarından yararlanmaya hak kazanacaklar.

Daha fazla bilgi almak ve SphereX Dual-Track Etkinliğine katılmak için lütfen Medium'daki SphereX Etkinlik Sayfasını ziyaret edin.