S&P'den Türkiye Kararı! Kredi Notu Yükseldi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. S&P, böylece Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırdı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.
Açıklamada TCMB’nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini sağladığı belirtildi.
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Kaynak: AA
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