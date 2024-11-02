S&P, Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltmişti! Mehmet Şimşek’ten İlk Açıklama

S&P Global, en son 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'nin "durağan" olan görünümünü "pozitif"e, 3 Mayıs 2024 tarihinde ise "B" olan kredi notunu "B+"'ya yükseltmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN İLK DEĞERLENDİRME

Bu yıl ikinci kez kredi notunda artışa giden S&P’nin kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaşan Bakan Şimşek şunları dile getirdi:

“S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu. Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor.”

Türkiye’nin kredi notunu 2024 yılında Fitch ve Moody’s de artırmıştı.