Sözleşmeli Memura İkramiye Müjdesi! 950 Bin Kişi İçin Yasa Teklifi Meclis’te: Milyarlarca Liralık Ödeme

950 bin sözleşmeli memur için Meclis gündemine dikkat çeken bir yasa teklifi geldi. Sözleşmeli memura ilave ikramiye verilmesini ön gören yasa teklifi ile 4.6 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılması planlanıyor.

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Sözleşmeli Memura İkramiye Müjdesi! 950 Bin Kişi İçin Yasa Teklifi Meclis’te: Milyarlarca Liralık Ödeme

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan sözleşmeli memura ilave ikramiye verilecek. Meclis gündemine alınan yasa teklifine göre, sözleşmeli memurda ilave ikramiye hakkı geliyor. Devlet memurları kanunda yapılacak değişiklikle de içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüşülecek.

Sözleşmeli Memura İkramiye Müjdesi! 950 Bin Kişi İçin Yasa Teklifi Meclis’te: Milyarlarca Liralık Ödeme - Resim : 1

TEK SEFERE MAHSUS OLACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, milletvekillerine sunulan etki analizine göre, 950 bin sözleşmeli memura tek sefere mahsus 4 milyar 600 milyon lira tutarında ilave ikramiye ödenecek. Bu kapsamda, teklifin yasalaşması halinde geçici madde kapsamında yer alan 700 bin memura tek sefer mahsus olmak üzere 3 milyar 400 milyon lira ikramiye ödenecek.

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Teklif yasalaştıktan sonra sekiz yıllık süreyi doldurmayı bekleyen ve sözleşmeli statüdeki 249 bin 429 personele de 1 milyar 200 milyon lira ikramiye verilecek. Teklifle, sözleşmeli personel olduğu dönemde üç yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atananların, söz konusu pozisyonları da geçen süreleri de 8 yıllık süresi içinde değerlendirilecek. Bu çerçevede ikramiye hakkından yararlanacak.

Kaynak: Yeni Şafak

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