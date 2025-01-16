Sosyetede Miras Kavgası Başladı! Ünlü Mağazaların Sahibi Amca Yeğen Birbirine Girdi

“GÜVENİM KÖTÜYE KULLANILDI”

Serra Toplusoy, babasının vefatından sonra yaşanan süreçte duygusal olarak zor bir dönemden geçtiğini ve bu durumun suistimal edildiğini söyledi:

“Amcam Turgut Toplusoy, bana ait iki arsa üzerindeki hisseleri satın almak istediğini söylediğinde bunu reddettim. Ancak daha sonra arsaların üzerime intikal etmiş gibi görünen belgelerle kendi mülkiyetine geçirildiğini fark ettim. Bu durumun karmaşık hukuki işlemlerle gerçekleştirildiğini Tapu Müdürlüğü’ndeki araştırmalarım sonucunda öğrendim.”

DİĞER MİRASÇILAR DA MAĞDUR

Serra Toplusoy, babasının diğer mirasçılarının da aynı şekilde mağdur edildiğini belirtti. Özellikle İpek Toplusoy’un maddi sıkıntılarından faydalanıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Amcam, İpek Toplusoy’a aylık bir maaş bağlayarak onu ekonomik olarak kendisine bağımlı hale getirdi. Bu nedenle İpek Toplusoy, hem yasal hem de manevi açıdan hakkını savunamıyor.”

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Toplusoy Ailesi içindeki bu anlaşmazlık, yalnızca bir miras tartışması olmaktan öteye geçerek hukuki bir mücadeleye dönüştü. Serra Toplusoy’un açtığı Tapu İptali ve Tescil davası ile Turgut Toplusoy’un açtığı İzale-i Şuyu davası, ilerleyen süreçte mahkemelerde karara bağlanacak.