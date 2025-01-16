Sosyetede Miras Kavgası Başladı! Ünlü Mağazaların Sahibi Amca Yeğen Birbirine Girdi
Tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden Roman Mağazaları'nın sahibi Toplusoy Ailesi, miras anlaşmazlıklarıyla gündeme geldi. Süleyman Toplusoy’un ani vefatının ardından, abisi Turgut Toplusoy ile Süleyman Toplusoy’un eşi ve çocukları arasında başlayan miras tartışmaları mahkemeye taşındı.
Kaynak: Odatv
Süleyman Toplusoy’un büyük kızı Serra Toplusoy, amcası Turgut Toplusoy hakkında "tapu iptali ve tescil" davası açtı. Serra Toplusoy, babasından kalan iki arsanın amcası tarafından usulsüz işlemlerle kendi üzerine geçirildiğini iddia ederek şu açıklamayı yaptı:
"BABAMDAN KALAN İKİ ARSAYI KENDİ MÜLKİYETİNE GEÇİRDİ"
“Amcam, güvenimi kötüye kullanarak ve hileli işlemlerle babamdan kalan iki arsayı kendi mülkiyetine geçirdi. Bu işlemin miras intikali için gerekli bir prosedür olduğunu düşünerek imza atmıştım. Ancak hiçbir bedel almadım.”
Serra Toplusoy, söz konusu arsaların babasının ikinci evliliğinden olan diğer kardeşleri Zeynep ve Selin Toplusoy’un da haklarının gasp edildiğini belirtti. Tapu İptali ve Tescil davasının ilk duruşması 17 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.
TURGUT TOPLUSOY’DAN İZALE-İ ŞUYU DAVASI
Serra Toplusoy, amcası Turgut Toplusoy’un kendisine yönelik daha önce "izale-i şuyu" davası açtığını da açıkladı. Bu dava ile ilgili ilk duruşmanın ise 18 Nisan 2025’te İstanbul Anadolu 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacağı öğrenildi.
Serra Toplusoy yaptığı açıklamada, amcasının yalnızca miras kalan arsaları değil, kendisine ait son mal varlığını da almak için dava açtığını öne sürdü.
“GÜVENİM KÖTÜYE KULLANILDI”
Serra Toplusoy, babasının vefatından sonra yaşanan süreçte duygusal olarak zor bir dönemden geçtiğini ve bu durumun suistimal edildiğini söyledi:
“Amcam Turgut Toplusoy, bana ait iki arsa üzerindeki hisseleri satın almak istediğini söylediğinde bunu reddettim. Ancak daha sonra arsaların üzerime intikal etmiş gibi görünen belgelerle kendi mülkiyetine geçirildiğini fark ettim. Bu durumun karmaşık hukuki işlemlerle gerçekleştirildiğini Tapu Müdürlüğü’ndeki araştırmalarım sonucunda öğrendim.”
DİĞER MİRASÇILAR DA MAĞDUR
Serra Toplusoy, babasının diğer mirasçılarının da aynı şekilde mağdur edildiğini belirtti. Özellikle İpek Toplusoy’un maddi sıkıntılarından faydalanıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
“Amcam, İpek Toplusoy’a aylık bir maaş bağlayarak onu ekonomik olarak kendisine bağımlı hale getirdi. Bu nedenle İpek Toplusoy, hem yasal hem de manevi açıdan hakkını savunamıyor.”
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Toplusoy Ailesi içindeki bu anlaşmazlık, yalnızca bir miras tartışması olmaktan öteye geçerek hukuki bir mücadeleye dönüştü. Serra Toplusoy’un açtığı Tapu İptali ve Tescil davası ile Turgut Toplusoy’un açtığı İzale-i Şuyu davası, ilerleyen süreçte mahkemelerde karara bağlanacak.