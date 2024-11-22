Sosyal Yardımda Avrupa Modeli Geliyor: Artık Bu Kişilerin Yardımı Tamamen Kesilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlarda değişiklik için düğmeye bastı. Devletten sosyal yardım alan ve herhangi bir iş önerisinde bulunulan kişi, çalışmayı kabul etmediğinde yardımların kesilmesi planlanıyor.
Kaynak: Ekonomim
İzmir'de meydana gelen trajik olay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Beş kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu acı olay, bakanlığın mevcut sistemdeki eksiklikleri ve iyileştirme ihtiyacını gözler önüne serdi.
AVRUPA MODELİNE GEÇİŞ
Bakanlık, yaşanan bu olay sonrası sosyal yardımların daha etkin ve adil bir şekilde dağıtılması için köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ekonomim'in haberine göre, yeni sistemde sosyal yardımların tek bir merkezde toplanması ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Avrupa ülkelerindeki başarılı uygulamalar örnek alınarak, nakdi yardımların yerini daha çok iş imkanı, barınma desteği ve kreş gibi hizmetlerin alması planlanıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, yeniden ele alınacak sosyal yardımları ile ilgili öneriler şöyle:
Sosyal yardımlar tek sistemde toplanarak denetlensin. Türkiye’nin sosyal yardım haritası çıkarılsın. Gelişigüzel yapılan sosyal yardımlar denetimden geçirilsin. ‘Nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı’ getirilsin. Avrupa’da olduğu gibi, işi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından işe sokulsun, 01-05 yaş grubundaki varsa çocukları kreşe verilsin.
İŞİ KABUL ETMEYENİN YARDIMI KESİLSİN
Evi olmayan ve çalışmayan ailelere önce iş sonra geçici barınma imkanı sağlansın. Bu durumda olan ailelere verilen nakdi yardım yerine iş, geçici barınma imkanları sağlansın. İşi kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilsin ve işe teşvik edilsin.
SOSYAL RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK
Bakanlık, sosyal risk haritası oluşturarak, potansiyel sorunları daha erken tespit edip müdahale edebilmeyi amaçlıyor. Bu sayede, risk altında olan ailelere daha etkin destek sağlanacak. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.