Sosyal Yardımda Avrupa Modeli Geliyor: Artık Bu Kişilerin Yardımı Tamamen Kesilecek

AVRUPA MODELİNE GEÇİŞ

Bakanlık, yaşanan bu olay sonrası sosyal yardımların daha etkin ve adil bir şekilde dağıtılması için köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ekonomim'in haberine göre, yeni sistemde sosyal yardımların tek bir merkezde toplanması ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Avrupa ülkelerindeki başarılı uygulamalar örnek alınarak, nakdi yardımların yerini daha çok iş imkanı, barınma desteği ve kreş gibi hizmetlerin alması planlanıyor.