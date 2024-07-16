Sosyal Medyada Tepki Yağdı: Emekliye 2 Bin 500 TL'lik Zammı, 562 Bin TL'lik Saat Takan Vekil Açıkladı!

Türkiye günlerdir emekliye yapılacak zammı bekliyordu. Beklenen düzenlemeye ilişkin AKP'li kurmaylar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 3 ayrı teklif sundu. Raporu dün akşam değerlendiren Erdoğan, alternatifler arasından seçimini yaptı. Erdoğan'ın kararını ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün açıkladı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

‘EMEKLİYE YAPILAN ZAMMI 562 BİN TL’Lİ SAAT TAKAN İSİMLER AÇIKLIYOR’

Güler’in açıklamayı yaptığı sırada yanında geçtiğimiz günlerde kolundaki 562 bin lira değerindeki Rolex marka saatiyle gündem olan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun olması dikkat çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu duruma, “Emekliye yapılan 2 bin 500 TL’lik zammı 562 bin TL’li saat takan isimler açıklıyor” diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekişi Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehiroğlu’nun da yarım milyonluk Rolex saat taktığı ortaya çıkmıştı. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yapmıştı. Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını silerken, yaşananlar AKP içinde de tartışmalara neden olmuştu. Yenişehirlioğlu eleştirilere, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyerek yanıt vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem