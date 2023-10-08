Sosyal medyada 'borsa' tuzağı: O hesaplar kapatılacak!

"HERKES BU İŞİN İÇİNDE"

Atv Haber'e konuşan A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgilisine de nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünen maalesef birileri çıktı. Her ne kadar 'yatırım tavsiyesi değildir' diyerek üst başlık koysalar da sürekli al-sat şeklinde tavsiyede bulunuyorlar. " ifadelerini kullandı.