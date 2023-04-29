Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı: EYT'de emekli maaşı krizi!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini hakkında yapılan memnuniyet anketi sonuçlarını yayımladı. Ayrıca ankete katılan EYT’lilerin çoğuna emekli maaşının henüz yatırılmadığı görüldü.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini hakkında yapılan memnuniyet anketine ilişkin bilgiler verdi.
Karakaş, Mart ayında yapılan ve 12 bin 459 kişinin katıldığı ankette, yüzde 47 oranında memnuniyetin olduğunu açıkladı.
Karakaş, yapılan anket üzerinden yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri'ne olan etkisi bakımından da değerlendirmelerde bulundu.
"EYT DÜZENLEMESİNDEN ÇOĞUNLUK MEMNUN DEĞİL"
EYT’nin Türkiye sosyal güvenlik sisteminin en uzun meselelerinden biri olduğunu hatırlatan Karakaş, anket sonuçlarını şöyle açıkladı: