Soruşturma Tamamlandı: Ünlü Tavuk Markasının Kaderi Belli Oldu!
Rekabet Kurulu, tarafından Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk) hakkında yürütülen soruşturma, firmanın taahhütleri neticesinde sonlandırıldı.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Hastavuk'un alıcılarına yönelik sınırsız süreli rekabet etmeme zorunluluğu ve bölge-müşteri kısıtlaması getirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.
TAAHHÜT BAŞVURUSU YAPTI
Soruşturma sürecinde, firma iddialara karşı çözüm sunarak taahhüt başvurusunda bulundu. Rekabet Kurulu, bu taahhütlerin rekabet sorunlarını çözebileceğini değerlendirerek kabul etti ve bunların firma açısından bağlayıcı hale getirilmesine karar verdi.
SORUŞTURMAYA SONLANDIRMA KARARI
Taahhütlere göre, Hastavuk bayilere özel satış bölgeleri atamayacak, bayilerin aktif ve pasif satış yapma özgürlüğü korunacak. Ayrıca, rakip firmalara ait ürünlerle ilgili rekabet etmeme yükümlülüğü, yalnızca sözleşme süresiyle sınırlı tutulacak. Bu adımların ardından soruşturma sonlandırıldı.