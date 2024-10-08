Soruşturma Tamamlandı: Ünlü Tavuk Markasının Kaderi Belli Oldu!

TAAHHÜT BAŞVURUSU YAPTI

Soruşturma sürecinde, firma iddialara karşı çözüm sunarak taahhüt başvurusunda bulundu. Rekabet Kurulu, bu taahhütlerin rekabet sorunlarını çözebileceğini değerlendirerek kabul etti ve bunların firma açısından bağlayıcı hale getirilmesine karar verdi.

SORUŞTURMAYA SONLANDIRMA KARARI

Taahhütlere göre, Hastavuk bayilere özel satış bölgeleri atamayacak, bayilerin aktif ve pasif satış yapma özgürlüğü korunacak. Ayrıca, rakip firmalara ait ürünlerle ilgili rekabet etmeme yükümlülüğü, yalnızca sözleşme süresiyle sınırlı tutulacak. Bu adımların ardından soruşturma sonlandırıldı.