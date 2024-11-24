Son Yılların En Hızlı Büyüyeniydi: Holding Devi İflas Bayrağını Çekti! 3200 Çalışan İşsiz Kaldı

ÇOK SEKTÖRLÜ FAALİYETLER KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Kereste ve inşaat sektöründeki ana faaliyetlerine ek olarak otelcilik, restoran işletmeciliği, emlak kiralama ve medya gibi alanlara da yatırım yapan Ziegler Holding, bu sektörlerdeki yatırımları nedeniyle finansal baskıların daha da artmasına neden oldu.

Şirketin ticari faaliyetlerinin iflas sürecinde de devam edeceği açıklanırken, bağlı kuruluşların akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Ziegler Holding'in geleceği, şirket çalışanları ve iş ortakları için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.