Son Yılların En Hızlı Büyüyeniydi: Holding Devi İflas Bayrağını Çekti! 3200 Çalışan İşsiz Kaldı
Almanya’nın en hızlı büyüyen şirketleri arasında gösterilen Ziegler Holding, artan borç yükü nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’nın en büyük kereste fabrikasını işleten ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Plößberg merkezli Ziegler Holding’in, 30’dan fazla iştiraki ve 3.200 çalışanı vardı. Şirket çalışanları arasında Türklerin de bulunuyordu.
BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BORÇLAR DA ARTTI
Ziegler Holding, kereste üretimi, ahşap yalıtım levhaları, pelet üretimi ve prefabrik ev inşaatı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 2020 yılında 331 milyon Euro ciro elde eden şirket, 2022’de bu rakamı 1 milyar Euro’nun üzerine çıkarırken, 2023’te 1,3 milyar Euro’ya ulaştı. 2024 için 1,6 milyar Euro gelir hedefleyen şirket, hızlı büyümesine rağmen borçlarının da kontrol edilemez bir şekilde artmasıyla mali bir krizle karşılaştı. 2022’de borç yükü 326 milyon Euro’ya ulaşan şirket, İsveç’te gerçekleştirdiği satın almalar ve sektörel genişlemelerle iflasın eşiğine geldi.
ÇOK SEKTÖRLÜ FAALİYETLER KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ
Kereste ve inşaat sektöründeki ana faaliyetlerine ek olarak otelcilik, restoran işletmeciliği, emlak kiralama ve medya gibi alanlara da yatırım yapan Ziegler Holding, bu sektörlerdeki yatırımları nedeniyle finansal baskıların daha da artmasına neden oldu.
Şirketin ticari faaliyetlerinin iflas sürecinde de devam edeceği açıklanırken, bağlı kuruluşların akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Ziegler Holding'in geleceği, şirket çalışanları ve iş ortakları için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.
TÜRK ÇALIŞANLAR BELİRSİZLİK İÇİNDE
Şirketin bünyesinde çalışan 3.200 kişi arasında çok sayıda Türk de bulunuyor. Çalışanlar, iflas sürecinin kendilerini nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyuyor. Şirket yönetimi, işlerin devam edeceğini ve çözüm arayışında olduklarını belirtse de bu durum, çalışanlar ve aileleri için kesin bir güvence sağlamış değil.
Almanya’da iflas sürecine giren diğer büyük kuruluşlar gibi Ziegler Holding'in de geleceği, alınacak yasal ve finansal kararlarla şekillenecek.