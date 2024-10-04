Son Veriler Duyuruldu: Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu
Borsa İstanbul'da haftanın son verileri açıklandı ve yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, bu hafta yatırımcılar için olumsuz bir performans sergiledi. Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 6,83 değer kaybederken, altının gram fiyatı ve avro da geriledi. Buna karşılık, dolar/TL kuru hafif bir yükseliş gösterdi.
HİSSE SENETLERİNDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI
BIST 100 endeksi, haftalık kapanışını 9.109,34 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı görse de, haftalık yüzde 6,83’lük düşüşle haftayı zayıf bir noktada kapattı. Bu, yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki risklere karşı daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oldu.
ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZDE SON DURUM
Altının gram fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 düşerek 2.919 TL’ye gerilerken, Cumhuriyet altını da yüzde 0,29 azalışla 19.994 TL’ye indi. Çeyrek altın ise geçen haftaki 5.029 TL seviyesinden 5.017 TL’ye düştü. Döviz tarafında ise ABD doları yüzde 0,28’lik bir artışla 34,25 TL’ye yükselirken, avro yüzde 1,58’lik düşüşle 37,61 TL’ye indi.
YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN BELLİ OLDU
Yatırım fonları genel olarak bu hafta yüzde 2,05 değer kaybetti. Emeklilik fonlarında da yüzde 2,93’lük bir azalış gözlemlendi. Ancak, para piyasası fonları yüzde 0,92 ile haftanın en çok kazandıran yatırım kategorisi oldu.