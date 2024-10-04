Son Veriler Duyuruldu: Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, bu hafta yatırımcılar için olumsuz bir performans sergiledi. Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 6,83 değer kaybederken, altının gram fiyatı ve avro da geriledi. Buna karşılık, dolar/TL kuru hafif bir yükseliş gösterdi.

HİSSE SENETLERİNDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

BIST 100 endeksi, haftalık kapanışını 9.109,34 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı görse de, haftalık yüzde 6,83’lük düşüşle haftayı zayıf bir noktada kapattı. Bu, yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki risklere karşı daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oldu.