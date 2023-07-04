Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Seçim dönemindeki vaatler ve Bakan Işıkhan'ın sözlerinden yola çıkılarak en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kesin gibi görünürken, bu artış oranıyla birlikte memur emeklisi de 14 bin 670 liranın üzerinde alacak.
Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL olmasının ardından gözler memur ve emeklilere gelecek zamma çevrilmişti. Bir süredir süren meraklı bekleyişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası bu konuda değerlendirmelerde bulundu.
5 TEMMUZ'A İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. 5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı
ÇARŞAMBA GÜBÜ ZAM ORANLARI NETLEŞECEK
Böylece emekliye zam ve memur maaşı düzenlemesi için tarih belli oldu. Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak.
TORBA YASA MECLİSE SUNULACAK
1. torba yasa bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Ardından düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak. Son olarak 15 Temmuz öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.