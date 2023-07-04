Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar

ÇARŞAMBA GÜBÜ ZAM ORANLARI NETLEŞECEK

Böylece emekliye zam ve memur maaşı düzenlemesi için tarih belli oldu. Çarşamba günü 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Daha sonra ek zam düzenlemeleri kamuoyuna duyurulacak.