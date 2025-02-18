Son Hasat Yapıldı: 15 Günde 150 Ton Toplandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi Soner Topalhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle kurduğu turp yıkama ve paketleme tesisiyle dikkat çekiyor. Coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunun modern koşullarda işlenip paketlenmesini sağlayan tesis, bölgedeki tarım faaliyetlerine yeni bir soluk getirdi.
Kaynak: İHA
Kadirli'de 40 yıldır üreticilik yapan Soner Topalhan, geçmişte hasat sonrası turpları Savrun Çayı'nda yıkayıp toprağından arındırıyordu. Ancak bu yöntemin zahmetli ve hijyen açısından yetersiz olduğunu fark eden Topalhan, daha modern ve verimli bir çözüm arayışına girdi. Bu doğrultuda yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı projeyle TKDK'ye başvurdu.
Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında "Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" projesinden yüzde 50 hibe almaya hak kazanan Topalhan, 26 milyon liralık yatırımla Yeniköy'de günlük 150 ton kapasiteli turp yıkama ve paketleme tesisi kurdu. Ocak ayında faaliyete geçen ve 1000 metrekarelik alanda hizmet veren tesiste, 15 kişiye istihdam sağlanıyor.
TURP ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM
Soner Topalhan, kurduğu tesisin bölgedeki turp üretimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Daha önce Savrun Çayı'nda turp yıkıyorduk ve bu yöntem hem zahmetli hem de hijyenik değildi. Çayda 60 kişiyle yapılan işi burada 15 kişiyle, daha temiz ve düzenli bir şekilde yapıyoruz. Modernleşen dünyaya ayak uydurduk ve Türkiye'nin ilk turp paketleme tesisini hayata geçirdik" dedi.
Tesisin, turpun sofraya ulaşma sürecini hızlandırdığını ve ürünün kalitesini artırdığını ifade eden Topalhan, kapasiteyi daha da büyütmek ve modern paketleme makineleri eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.
Kadirli'nin coğrafi işaret tescilli turpunun artık modern tesislerde hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi, bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlıyor.