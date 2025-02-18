Son Hasat Yapıldı: 15 Günde 150 Ton Toplandı

TURP ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

Soner Topalhan, kurduğu tesisin bölgedeki turp üretimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Daha önce Savrun Çayı'nda turp yıkıyorduk ve bu yöntem hem zahmetli hem de hijyenik değildi. Çayda 60 kişiyle yapılan işi burada 15 kişiyle, daha temiz ve düzenli bir şekilde yapıyoruz. Modernleşen dünyaya ayak uydurduk ve Türkiye'nin ilk turp paketleme tesisini hayata geçirdik" dedi.

Tesisin, turpun sofraya ulaşma sürecini hızlandırdığını ve ürünün kalitesini artırdığını ifade eden Topalhan, kapasiteyi daha da büyütmek ve modern paketleme makineleri eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kadirli'nin coğrafi işaret tescilli turpunun artık modern tesislerde hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi, bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesine de katkı sağlıyor.