Son Gün 31 Aralık! Hesaplardaki Bütün Paralar Silinecek
Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kredi kartı ve sadakat kartı kullanan vatandaşları uyararak yıl sonu yaklaşırken kartlarda biriken puanların silinebileceğini hatırlattı. Deniz, bu durumun tüketiciler açısından mağduriyet oluşturabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Bülent Deniz, kartlarda toplanan puanların genellikle 31 Aralık'ta silindiğini belirterek şunları söyledi:
"Tüketiciler uzun süre sadakat göstererek puan biriktiriyor, ancak yıl sonuyla birlikte bu puanlar kullanılamaz hale geliyor. Bu durum ne etik ne de tüketici dostu bir uygulama. Vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için biriken puanlarını en kısa sürede kullanmalarını öneriyoruz."
KREDİ KARTI PUANLARINDA DA DURUM AYNI
Deniz, kredi kartlarında biriken puanların da yıl sonu itibarıyla silineceğini belirtti. Tüketicilere, bu haklarını kaybetmemek için yıl sonundan önce harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
"SADAKAT KARTI AVANTAJLARINI DEĞERLENDİRİN"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü ise sadakat kartlarının tüketicilere avantaj sunduğunu, ancak puanların sınırlı bir süre içinde kullanılmasının risk taşıdığını ifade etti. Güllü, "Tüketiciler, biriken puanlarını yıl sonunu beklemeden harcamalıdır. Bu, olası kayıpların önüne geçmek için önemli bir adımdır" dedi.
SİLİNEN PUANLAR İÇİN HAKEM HEYETİNE BAŞVURULABİLİR
İbrahim Güllü, silinen puanların geri alınması için tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini hatırlattı. Ayrıca, alışverişlerde biriken puanların değerlendirilmesinin hak kaybını önleyeceğini belirtti.