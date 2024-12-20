Son Gün 31 Aralık! Hesaplardaki Bütün Paralar Silinecek

Mehmet Bülent Deniz, kartlarda toplanan puanların genellikle 31 Aralık'ta silindiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüketiciler uzun süre sadakat göstererek puan biriktiriyor, ancak yıl sonuyla birlikte bu puanlar kullanılamaz hale geliyor. Bu durum ne etik ne de tüketici dostu bir uygulama. Vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için biriken puanlarını en kısa sürede kullanmalarını öneriyoruz."