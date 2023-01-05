Son durum: 2023 emekli ikramiyeleri artacak mı?
Yeni emekli ve memur maaşlarının belli olması ardından bayram ikramiyesi konusu da bir kez daha gündeme geldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5500 LİRA OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşında yeni rakamı şu sözlerle duyurdu. "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık.". Bu açıklama ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.