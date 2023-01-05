Son durum: 2023 emekli ikramiyeleri artacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Mevcut uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.