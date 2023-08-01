Veriler ortaya koydu, Merkez Bankası'ndan yüklü altın satışı!

Dünya Altın Konseyi’nin raporunda, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve seçimler nedeniyle oluşan istikrarsızlık endişelerinin bu yıl altın için tüketici talebinin tırmanmasına neden olduğu belirtildi.

Öte yandan bu yıl gerçekleşen Merkez Bankası alımları, sıkı para politikasının baskısı altında kalan altın fiyatlarına destek sağlamıştı. 2022’nin ikinci yarısında kurumların rekor alımları, büyük yatırımcıların satışlarının etkilerinin sönümlenmesini sağlamış ve değerli metalin birçok fiyatlama modeline göre primli fiyatlardan işlem görmesine neden olmuştu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ GERİLEDİ

Bu gelişmelerle birlikte Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre merkez bankalarının altın talebi, Türkiye’nin büyük çaplı satışlarının diğer bölgelerdeki alımları gölgede bırakması sonrası art arda üçüncü çeyrekte geriledi.

TCMB 132 TON ALTIN SATTI

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci çeyrekte 132 tonluk altın sattı.

Kaynak: Gerçek Gündem