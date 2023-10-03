TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

Son Güncelleme:
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR....

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TÜİK Enflasyon
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'in danışmanı da çift maaşlı çıktı: Aylık kazancı dudak uçuklattı Mehmet Şimşek'in danışmanı da çift maaşlı çıktı
iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz
Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol
ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti! 'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!
Elendiğinde Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağlamıştı: Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı
'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim! 'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!