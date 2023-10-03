TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Eylül ayında yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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