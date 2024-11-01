SON DAKİKA | Otogaza Zam Geliyor! Benzin ve Mazot Sırayı LPG Fiyatlarına Devretti (1 Kasım 2024 Cuma Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ederken araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda hem benzin fiyatı hem de (mazot) motorin fiyatları için peş peşe indirim ve zamlar tabelaya yansımıştı. Bu kez sıra otogaz fiyatlarına geldi. İşte 1 Kasım 2024 Cuma güncek benzin, mazot LPG fiyatları…

SON DAKİKA | Otogaza Zam Geliyor! Benzin ve Mazot Sırayı LPG Fiyatlarına Devretti (1 Kasım 2024 Cuma Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Son dakika haberi… Benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam haberleri yakından takip edilirken bu kez de LPG’ye zam geliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişecek. İşte güncel benzin, mazot fiyatı ile LPG (Otogaz) litre fiyatları.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Son olarak 27 Eylül’de 1,77 TL zam gelen LPG litre fiyatı için bu gece yarısı bir değişik daha öngörülüyor. Bu kapsamda otogaza 71 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Otogaza Zam Geliyor! Benzin ve Mazot Sırayı LPG Fiyatlarına Devretti (1 Kasım 2024 Cuma Güncel Akaryakıt Fiyatları) - Resim : 1

İŞTE 1 KASIM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,91 TL
Motorin litre fiyatı: 42,80 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,79 TL
Motorin litre fiyatı: 42,72 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,32 TL
Motorin litre fiyatı: 43,33 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,75 TL
Motorin litre fiyatı: 43,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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