SON DAKİKA | Otogaza Zam Geliyor! Benzin ve Mazot Sırayı LPG Fiyatlarına Devretti (1 Kasım 2024 Cuma Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Son dakika haberi… Benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam haberleri yakından takip edilirken bu kez de LPG’ye zam geliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişecek. İşte güncel benzin, mazot fiyatı ile LPG (Otogaz) litre fiyatları.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Son olarak 27 Eylül’de 1,77 TL zam gelen LPG litre fiyatı için bu gece yarısı bir değişik daha öngörülüyor. Bu kapsamda otogaza 71 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

İŞTE 1 KASIM 2024 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,91 TL

Motorin litre fiyatı: 42,80 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,79 TL

Motorin litre fiyatı: 42,72 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,32 TL

Motorin litre fiyatı: 43,33 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,75 TL

Motorin litre fiyatı: 43,82 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL