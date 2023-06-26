Merkez Bankası'nın kritik kararı sonrası dolar/TL'de dalgalı seyir!

Hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

DOLAR/TL'DE DALGALI SEYİR

Merkez Bankası'nın liralaşmaya yönelik uyguladığı adımlarda sadeleşmeye gitmesi sonrası dolar/TL, cuma günü yüzde 1,7 artışla 25,3170'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 25,61 TL seviyesini görerek dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 25,39 TL seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik sözle yönlendirmeler güçlenirken, bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem