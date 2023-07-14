Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,51 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 43,82 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,65'ten 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,12'den 19,04'e çıktı. Böylece 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,17 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 24,79 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 21,48 düzeyinde oluştu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten 4,3'e geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem