Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Temmuz ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları yayımlandı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem