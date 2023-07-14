Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu dolar/TL tahmini yükseldi.

Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Temmuz ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları yayımlandı.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar/TL tahmini Merkez Bankası
Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor
Zam beklerken kredi kartları patladı! Banka borcu 2,2 trilyon liraya ulaştı Zam beklerken kredi kartları patladı!
Kriz derinleşiyor: Konut satışları çakıldı Konut satışları çakıldı
Hazırlıklar başlasın. Küflenmeyen salçaların püf noktası! Hazırlanışı öyle kolay ki.. Hazırlıklar başlasın. Küflenmeyen salçaların püf noktası! Hazırlanışı öyle kolay ki..
ÇOK OKUNANLAR
Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş! Paylaşımlar ortaya çıktı Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş!
15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! 15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte!
Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler
Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın!