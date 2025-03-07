SON DAKİKA: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi! Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu, TÜFE Beklentisinde Sınırlı Gerileme

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon tahmini Şubat ayında yüzde 1,25 artışla yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükselmişti. Dolar tahmini 42,89’a gerilerken, üç ay sonrası politika faizinin de yüzde 40 olduğu bildirilmişti. Peki Mart 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi ne oldu? İşte Merkez Bankası’ndan son dakika enflasyon açıklaması…

İŞTE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini duyurdu. Mart 2025 Piyasa Katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi netleşti. Banka enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28,04 olarak öngördü. Bir önceki ankette bu oran yüzde 28,30 olmuştu.

12 AY SONRASI RAKAMLARI

Bankadan yapılan açıklamada 12 ay sonrası enflasyon tahmini için, "12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24’e yükseltilmişti.

VATANDAŞIN ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YÜKSELİŞ

TCMB’nin Şubat 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri’ anketinde ise enflasyon piyasa katılımcıları için yüzde 25,3'e, reel sektör için yüzde 41,9'a gerilemiş, hane halkı için yüzde 59,2'ye yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili açıklamasında, “Fiyatlardaki davranışlarda önemli olan reel sektör enflasyon oranı, 12 ay sonrasında aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre ise 14 puan iyileşerek yüzde 41,9'a geriledi. Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı kapasitesi ise şubatta sınırı arttı. Piyasadaki enflasyon enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

DÖVİZ KURU TAHMİNİ

Şubat’ta 42,89 TL’ye gerileyen yıl sonu dolar tahmini için de Mart beklentileri netleşti. Bu kapsamda yıl sonu dolar tahmini 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi