Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası, Kahramanmaraş merkezli deprem ve TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 55,18'e yükselmesine rağmen yüzde 8,50 olan politika faizini mart ayında sabit tuttu. Piyasanın beklentisi de faizin bu seviyede tutulacağı yönündeydi.

Merkez Bankası, Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

"DEPREM, EKONOMİK AKTİVİTEYİ ETKİLEMEYECEK"

Merkez Bankası karar metninde depreme yönelik olarak "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

DÖRT TOPLANTIDA 500 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem