Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kredi mesajı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, kredilere ilişkin açıklama yaptı. Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kredi mesajı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu sunumunda konuşuyor.

Kredilere ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

ENFLASYON MESAJI

Yüksek seyreden enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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