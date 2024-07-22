Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu.

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Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi! - Resim : 1

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 olarak tahmin edildi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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