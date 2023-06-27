Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te: İşte masadaki kritik detaylar!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Milyonlarca memur ile emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler Meclis'e çevrilirken memurlar için 'kademe ve derecede' nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla bekleniyor. En düşük emekli aylığında ise 'kök aylık' detayı dikkat çekiyor.