Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te: İşte masadaki kritik detaylar!
Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Bu konuda öncelikle beklenti, yılın ilk altı ayıyla ilgili enflasyon oranları olacak. Ancak gözler Meclis'e çevrilirken masadaki kritik detaylar dikkat çekti.
Asgari ücret, yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammının ardından memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarına çevrildi.
Son açıklanan enflasyon oranları ile 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 15,26 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,13 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Milyonlarca memur ile emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler Meclis'e çevrilirken memurlar için 'kademe ve derecede' nasıl bir düzenleme yapılacağı merakla bekleniyor. En düşük emekli aylığında ise 'kök aylık' detayı dikkat çekiyor.