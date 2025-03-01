SON DAKİKA: Mazottan Sonra Sıra Benzinde! Akaryakıta Bir İndirim Daha Geliyor: Depoyu Doldurmak için O Tarihi Bekleyin

Petrol fiyatları ABD ekonomisine ilişkin endişeler, gümrük vergileri ve Rusya-Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle bir ay içinde ilk kez haftalık kayıp kaydetti. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde indirimi de beraberinde getirmişti. Motorin fiyatları rekor seviyeden 1,43 TL geri çekilmişti. Gelen son dakika haberine göre akaryakıt pompa fiyatları için bir indirim daha yapılacak. Peki 1 Mart 2025 Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt litre fiyatları…

BU KEZ BENZİNE İNDİRİM GÖZÜKTÜ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanması bekleniyor. Buna göre benzin grubunda Pazartesi gece yarısı 1,15 TL indirim yapılacak.

GÜNCEL BENZİN MAZOT FİYATI (1 MART 2025 CUMARTESİ)

İstanbul Anadolu Yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa Yakası’nda ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi